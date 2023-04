Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Monica Odagiu a transmis un mesaj, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce in cursul zilei de duminica a lovit mortal cu mașina un pieton. Aceasta spune ca este traumatizata, in urma accidentului, informeaza Antena3CNN."Astazi am trait o experiența tragica, fiind pusa intr-o situație in…

- Actrița Monica Odagiu, implicata duminica intr-un accident de circulație soldat cu moartea unui pieton de 35 de ani, in apropiere de sediul DNA, a declarat ca victima s-a aruncat in fața mașinii, informeaza Antena 3.„S-a aruncat in fața mașinii. A așteptat pana in momentul in care sa nu mai am ce…

- Monica Odagiu a fost implicata intr-un grav accident rutier, langa Ateneul Roman. Actrița a lovit cu mașina un barbat in varsta de 35 de ani, care a murit. Din primele informații, barbatul ar fi incercat sa traverseze printr-un loc nepermis, moment in care a fost surprins și lovit de actrița, scrie…

