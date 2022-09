Actrița Monica Davidescu arata superb la 50 de ani fara operații estetice. Vedeta se considera norocoasa pentru gena buna pe care o are. Soția lui Aurelian Temișan se mandrește și cu un trup de gazela. Dar calitațile sale sunt multe, iar pentru ce s-a facut remarcata este talentul sau actoricesc, noteaza click.ro. Monica Davidescu a […] The post Actrița Monica Davidescu, fara operații estetice la 50 de ani first appeared on Suceava News Online .