Actrita Michelle Pfeiffer o va interpreta pe Betty Ford in "The First Lady", un serial-antologie produs de postul de televiziune Showtime si regizat de cineasta Susanne Bier, care este dedicat fostelor prime doamne de la Casa Alba, informeaza site-ul revistei Variety, potrivit AGERPRES.

Intitulat initial "First Ladies", acest serial este considerat o descriere insolita a conducerii americane de la cel mai inalt nivel al statului, prezentata din prisma femeilor care au detinut titulatura de "Prima Doamna" in perioada in care locuit la Casa Alba.

Michelle Pfeiffer se va alatura…