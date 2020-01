Stiri pe aceeasi tema

- Scenaristul american Buck Henry, cel care a scris textul filmului "The Graduate" (Absolventul -1967), a murit miercuri la varsta de 89 de ani intr-un spital din Los Angeles, potrivit portalului de specialitate...

- Accident cumplit in Girgiu, in localitatea Tomulești. O femeie a murit, iar cei trei copii ai sai și șoferul au ajuns la spital, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, informeaza Agerpres. Accidentul s-a produs vineri seara. Potrivit IPJ Giurgiu, șoferul mașinii era baut. Acesta avea o alcoolemie…

- Reprezentantii Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda din Iasi au inceput, astazi, o ancheta interna, dupa ce in cursul noptii, o femeie in varsta de 20 de ani, din localitatea Holboca, a murit la scurt timp dupa ce a nascut un baietel. Purtatorul de cuvant a Maternitații Cuza Voda Iași,…

- Inginerul american George Laurer, inventatorul codului de bare, a murit la varsta de 94 de ani in Carolina de Nord, relateaza agerpres.ro.El a fost inmormantat luni in orasul sau Wendell, potrivit necrologului publicat de pompele funebre locale.

- Nascuta in iunie 2011, Lil Bub a murit duminica, in somn. Anuntul decesului a fost insotit de doua fotografii - prima si ultima facute pisicii.Bub a devenit cunoscuta in 2012, dupa ce a aparut pe prima pagina a Reddit. Mike Bridavsky, stapanul ei, a realizat o pagina Tumblr pe care publica…

- Anuntul a fost facut luni, 2 decembrie, de catre fortele de ordine din Kiev. Potrivit acestora, ambii si-au recunoscut vina si risca pana la 15 ani de puscarie. Banuitii au varste 19 si 20 de ani.

- Actrița de comedie americana Jane Galloway Heitz, celebra pentru roluri in seriale precum "Glee" și "Grey's Anatomy", a murit la varsta de 78 de ani din cauza unei insuficiențe cardiace congestive, potrivit Variety, anunța MEDIAFAX.Citește și: Cutremur in piața! Cinci giganți se retrag din…

- Pierdere uriașa in lumea filmului, dupa ce actrița americana Laurel Griggs a murit la varsta de 13 ani. Copila a avut peste o mie de apariții in reprezentații pe Broadway, New York și spera sa ajunga cat mai sus in acest domeniu.