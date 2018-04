Marilena Chelaru spune ca un miracol a salvat-o, scrie stirilekanald.ro. "Imi vine sa plang, mi-e mila de mine. Inimioara mea a luat-o razna in somn. Nu mai puteam sa mai respir. Nu mai puteam sa merg, nu m-am suparat cu nimic. Am stat la spital in prima parte o saptamana sau doua pentru o investigatie.

Dupa Paste am mers iar la spital. Mi-au spus ca trebuie sa ma operez, m-am speriat. Aveam doar filme horror in cap. Le multumesc medicilor. Cand mi-a spus ca sunt riscuri mi s-a facut rau. Mi-am luat la revedere de la prieteni. Operatia a durat sase ore jumatate", a spus Marilena…