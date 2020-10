Stiri pe aceeasi tema

- Artista Margaret Nolan, model in filmul „Goldfinger” din seria „James Bond” si actrita in lungmetrajul „A Hard Day’s Night” despre trupa The Beatles, a murit la varsta de 76 de ani.

Artista Margaret Nolan, model in filmul „Goldfinger" din seria „James Bond" si actrita in lungmetrajul „A Hard Day's Night" despre trupa The Beatles, a murit la varsta de 76 de ani.

- Premiera „No Time To Die”, noul film din seria „James Bond”, a fost amanata din nou, pentru luna aprilie 2021, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza BBC. Din același motiv, premiera fusese inițial mutata din aprilie in noiembrie 2020. Evenimentul a fost amanat „pentru a avea o audiența mondiala”,…

- Actorul francez Michael Lonsdale, in varsta de 89 de ani, a murit luni dupa-amiaza in locuinta din Paris, a anuntat agentul sau pentru AFP, confirmand o informatie a saptamanalului Nouvel Obs.In 60 de ani de cariera, actorul cu voce inegalabila, a interpretat peste 200 de roluri in cinema,…

- Actorul scotian Sean Connery, care a redefinit statutul de star de cinema, considerat cel mai bun interpret al rolului James Bond, a implinit marti varsta de 90 de ani, anunța news.ro.In filme ca „Dr. No”, „Goldfinger” si „You Only Live Twice”, Connery a creat un model pentru un erou de actiune…

- Actorul britanic Ben Cross, cunoscut in special pentru rolul sau din filmul "Chariots of Fire", a murit marti la varsta de 72 de ani, a informat agentul sau pentru AFP, citata de Agerpres."Ben a murit brusc dupa o scurta suferinta", a declarat agentul sau din Los Angeles.”Va impartașesc ca dragul meu…