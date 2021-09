Stiri pe aceeasi tema

- Momente de panica in distribuția Las Fierbinți, dupa ce o actrița s-a infectat cu covid-19. Actorii din serialul Las Fierbinți au trecut prin momente cumplite, dupa ce o actrița și fiica ei au fost confirmate cu covid. O actrița din Las Fierbinți are covid Este vorba despre actrița Liliana Mocanu. Atat…

- Liliana Mocanu, actrița din Las Fierbinți a fost infectata cu COVID-19. Prima care s-a infectat a fost fiica ei. Soția lui Firicel din Las Fierbinți a povestit intr-o emisiune de la Pro TV faptul ca este rapusa de boala și ca aștepta o salvare de foarte mult timp. Actrița a recunoscut ca nu se simte…

- Liliana Mocanu, actrița din „Las Fierbinți” trece prin momente grele dupa ce atat ea cat și fiica ei s-au infectat cu COVID- 19. Celebra actrița a facut anunțul in cadrul emisiunii prezentate de Catalin Maruța, unde a marturisit ca a fost luata de salvare la patru ore dupa ce a anunțat ca se simte rau.…

- In unitațile de invațamant preuniversitar din județul Suceava, 81 de clase sunt trecute in online, dupa ce s-au confirmat 84 de cazuri de COVID in randul elevilor și 62 printre cadrele didactice. Profesorul Ciprian Anton, unul dintre cei doi adjuncți ai Inspectoratului Școlar Județean, a declarat,…

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost raportate 175 de noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2, fiind testate 1.125 persoane. Numarul cazurilor noi este in scadere comparativ cu ziua de sambata, cand au fost raportate 245 de imbolnaviri, fiind insa testate peste 2.000 de persoane. Grupul de…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 464 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 4.100 teste, dintre care 1.879 de teste rapide. 12 cadre medicale au fost infectate cu Covid-19, in ultimele 24 de ore. In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, 464 persoane au fost confirmate…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au raportat 26 de cazuri noi de coronavirus. Numarul acestora este in ușoara creștere fața de cel de marți, cand au fost 29 de noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. De la inceputul pandemiei și pana in prezent,…

- Interpretul lui Bobița din „Las Fierbinți”, actorul și prezentatorul Mihai Bobonete (41 de ani), s-a intors la filmarile pentru sezonul 7 din „Pe Bune!?”. Reporterii Click! S-au intalnit cu el și au stat cateva minute de vorba. Click!: Te-ai intors la treaba, filmezi pentru „Pe Bune?!”. Faci multe lucruri…