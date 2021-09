Stiri pe aceeasi tema

- Monica Barladeanu este una dintre cele mai apreciate actrițe din Romania. Pe aceasta o putem vedeam și in ultimul sezon al serialului Vlad, care va incepe in curand la Pro TV. Vedeta a scos la iveala amanunte interesante despre viața ei personala și a vorbit despre cum ar trebui sa fie barbatul din…

- Oana Lis a urmat studii de psihologie, iar acum aplica lecțiile invațate chiar pe ea. Vedeta spune ca deși este psiholog, nu a uitat sa treaca și pe la biserica, astfel ca pentru o viața mai buna, acum se imparte cu brio intre cele doua.

- Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo sunt casatoriți din 2012 și au impreuna patru copii. In urma cu ceva ani, fosta vedeta de televiziune s-a retras alaturi de soțul ei la Miercurea Ciuc și s-a dedicate total familiei sale. Vedeta scoate la iveala amanunte neștiute din familia ei. Nicoleta Luciu a renunțat…

- Oana Roman le-a facut o surpriza fanilor ei, in week-end. Vedeta a publicat pe contul de Instagram un videoclip cu Marius Elisei complet gol. In timp ce se pregatea pentru un eveniment, Oana Roman s-a pozat in oglinda, intr-o rochie eleganta. Marius Elisei și-a facut apariția langa vedeta, complet gol,…

- Jean-Claude Van Damme continua sa se distreze pe ritmuri de manele! Vedeta a facut o vizita-surpriza in Romania, unde nu doar ca a discutat afaceri, ci s-a și distrat copios alaturi de fanii sai. Daca ieri a fost filmat in timp ce dansa cu foc pe manele, astazi a fost surprins in compania celebrului…

- Cristina Cioran, in varsta de 43 de ani, a nascut prematur duminica seara, 18 iulie. Fetița vedetei a venit pe lume cu doua luni mai devreme, Cristina fiind insarcinata in 29 de saptamani. La scurt timp dupa naștere, actrița a postat un mesaj emoționant pe Instagram. In mesaj, Cristina implora pe toata…

- Ella Tina, fosta iubita a lui Jador, trece prin momente dificile. Recent fanii s-au intrebat de ce vedeta nu mai este atat de activa pe rețelele de socializare, astfel ca a dorit sa lamureasca lipsa ei din mediul online din ultima perioada și le-a oferit un raspuns fanilor sai printr-un filmuleț postat…