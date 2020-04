Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Lee Fierro, care a detinut un rol memorabil in filmul horror clasic regizat de Steven Spielberg "Jaws", a murit duminica, la varsta de 91 de ani, din cauza complicatiilor provocate de noul coronavirus, relateaza marti DPA. Fierro, care a locuit vreme indelungata pe insula Martha's Vineyard…

- UPDATE – Cel de-al 69 deces la o persoana cu COVID-19 a fost raportat, marti, in cazul unui barbat de 56 de ani, cunoscut cu afectiuni psihiatrice si al carui deces a fost constatat pe 26 martie, probele fiind recoltate de medicina legala in aceeasi data, informeaza Grupul de Comunicare Strategica.…

- Un bebeluș care nu implinise un an de zile a murit la scurt timp dupa ce a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Medicii fac acum apel la oameni, atragandu-le atenția sa nu mai ignore regulile impuse de autoritați.

- Lansarea thriller-ului ''A Quiet Place 2'' de catre Paramount Pictures a fost amanata pentru o perioada nedeterminata din cauza focarului de coronavirus, a anuntat joi regizorul si producatorul John Krasinski, relateaza Reuters. Filmul, cu Emily Blunt in rolul principal, urma sa apara…

- Un convoi de masini cu romani care se intorc din strainatate si care sunt escortati, de la frontiera, de echipaje de Politie si jandarmi ar fi fost blocat la intrarea in București. Printre autoturisme s-ar afla și o mașina mortuara cu un roman repatriat, mort la Roma.