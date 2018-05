Stiri pe aceeasi tema

- Jada Pinkett Smith a ascuns o lunga perioada de timp faptul ca sufera de vreo boala. Actrița a ales intai sa-și tunda parul foarte scurt, iar apoi a inceput sa poarte turbane pe cap la fiecare apariție in public. In cele din urma, a marturirsit ca sufera de o boala din cauza careia ii cade parul.

- Actrița Jada Pinkett, soția lui Will Smith, sufera de o boala rara din cauza careia chelește. Frumoasa actrița a vorbit intr-o postare pe Facebook despre problema pe care o are și de ce poarta turban in toate aparițile sale din ultima perioada. “Multa lume m-a intrebat de ce port in ultima vreme turban.…

- "Multa lume m-a intrebat de ce port in ultima vreme turban. Este ceva despre care voiam demult sa vorbesc, dar este un subiect dificil pe care trebuia pana la urma sa-l abordez", marturiseste Jada Pinkett fanilor sai despre boala rara care ii provoaca alopecie. Sotia lui Will Smith a dezvaluit…

- Sotia lui Will Smith, actrita Jada Pinkett, a dezvaluit pe contul sau de Facebook ca sufera de o boala rara in urma careia si-a pierdut aproape tot parul, scrie agerpres.ro."Multa lume m-a intrebat de ce port in ultima vreme turban.

- Sotia lui Will Smith, actrita Jada Pinkett, a dezvaluit pe contul sau de Facebook ca sufera de o boala rara in urma careia si-a pierdut aproape tot parul, relateaza ziarul spaniol ABC. "Multa lume m-a intrebat de ce port in ultima vreme turban. Este ceva despre care voiam demult sa vorbesc, dar este…

- Soția actorului Will Smith este gazda unei emisiuni difuzata pe Facebook, numita ”Red Table Talk”. Iar invitata ei, la cea mai recenta ediție, a fost chiar prima soție a lui Will Smith, Sheree Zampino Fletcher. Jada, marturisiri in lacrimi Jada Pinkett-Smith a avut-o pe Sheree, prima soție a lui Will…

- Artista canadiana Celine Dion isi va anula mai multe concerte pe care urma sa le sustina in primavara la Las Vegas din cauza unei afectiuni auriculare care necesita o interventie chirurgicala, a anuntat joi cantareata pe retelele de socializare, informeaza AFP. ''Norocul n-a fost…