Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Alexandru Cimbrudean, soțul unei foste judecatoare de la Tribunalul Cluj – Anca Corina Ciumbrudean, a fost trimis in judecata, fiind acuzat de savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala. In anul 2015, in calitate de inginer și casier al Utilaj Prest SRL, firma la care este administrator și asociat…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui inculpat, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte, sau incomplete,…

- Polițiști de la Transporturi Craiova au efectuat 12 perchezitii: 11 in județul Dolj și una in județul Brașov. Perchezițiile sunt intr-un dosar de: evaziune fiscala, frauda informatica, bancruta frauduloasa. In fapt, administratorii unei societati comerciale ce are ca obiect de activitate paza si protectie,…

- Isabelle Adjani trebuie sa se prezinte in fața justiției. Actrița este citata la data de 19 octombrie a.c. la tribunalul de corecție din Paris pentru frauda fiscala și albirea banilor. Actriței i se reproșeaza ca nu a declarat o importanta donație din partea unui anume Mamadou Diagna Ndiaye. De asemenea,…

- Șase portughezi cu varste de la 11 la 24 de ani au dat in judecata 32 de țari pe care le acuza ca prin emisiile lor de gaze contribuie la incalzirea globala care duce la fenomene extreme, așa cum a fost incendiul din 2017 din Portugalia, in care au murit 100 de oameni. Este o premiera pentru justiția…

- ”Italia, Franta si Spania – iata unde si-au petrecut vacanta de vara trei sferturi dintre romanii care si-au organizat calatoriile in strainatate pe eSky.ro. Aceste trei tari au fost urmate indeaproape de Grecia si Turcia, iar SUA si Malta au urcat cateva locuri in clasament comparativ cu anul trecut.…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy va fi judecat pentru coruptie la inceputul anului 2025 la Paris, sub suspiciunea de finantare de catre Libia a campaniei sale prezidentiale castigatoare din 2007, a anuntat vineri procurorul national financiar, potrivit AFP, scrie AGERPRES. Implicat deja…

- Doi magistrați financiari au decis trimiterea in fața tribunalului penal din Paris a lui Nicolas Sarkozy și a altor douasprezece persoane, suspectate de finanțare libiana a campaniei sale prezidențiale din 2007. Judecat deja in așa-numitul caz al interceptarilor telefonice și in afacerea Bygmalion,…