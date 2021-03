Actrita Ioana Blaj a îmbrăcat o rochie realizată din 5000 de ghiocei Pentru a sarbatori feminitatea, cu ocazia zilei de 8 martie, Nicu Bocancea, master florist internațional, a realizat pentru actrița Ioana Blaj o rochie superba din 5000 de ghiocei. Construcția florala pe care a purtat-o actrița Ioana Blaj intr-o sedința foto extraordinara a fost realizata in 2 zile, in doua etape distincte: “Am construit mai intai rochia suport din nenumarate fire și elemente rezistente, pe care le-am impletit cu grija, cat sa aiba flexibilitate pentru a putea fi imbracata, dar sa și permit ulterior inserțiile florale. Miile de ghiocei i-am adaugat fir cu fir dupa ce actrița foarte… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ■ meteorologii anunta valori termice in crestere ■ in week-end se intoarce vremea mohorita inchisa ■ ar putea veni si ceva fulgi de nea ■ Primavara calendaristica a debutat cu vreme inchisa si temperaturi scazute, dar meteorologii anunta temperaturi in crestere. Asta pina la finele saptaminii, pentru…

- ■ inceputul de primavara nu a dezmortit piata muncii ■ cele mai multe cereri de noi salariati vin de la angajatorii din zona resedintei de judet ■ Primavara calendaristica nu a dezmortit piata muncii, iar pe 1 martie 2021 Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Neamt anunta un numar total…

- Un barbat din Galati și-a pus capat zilelor in fata ușii locuinței sale. Barbatul se intorsese la sotia si cei doi copii ai sai, dupa ce tocmai ii expirase ordinul de restricție dar, speriata, femeia nu l-a primit in casa. Nervos, omul a amenintat ca se omoara si s-a injunghiat. Doua echipaje de la…

- „Cred in conștientizarea generala și cred ca deja funcționeaza, sunt 11 luni de cand vedem ca se moare in jurul nostru. Te duci și ii intrebi pe cei in care ai incredere și iei decizia. Și aici venim intr-o realitate”, a declarat actorul și politicianul Mircea Diaconu, in cadrul unei emisiuni TV. „Relația…

- 2021 pare sa fie anul ei! De altfel, de ceva vreme face pași inspre asta, iar acum pare ca totul se concretizeaza. Dupa ce s-a zvonit ca iși cauta locuința in Dubai, in interviurile oferite recent afirmand ca ii suna bine o viața in Emirate, Bianca Dragușanu ”s-a lipit” de un bogataș roman. Cunoscut…

- FCSB. Gigi Becali a susținut ca a primit o oferta foarte buna pentru Dennis Man, ceea ce este adevarat, doar ca el a umflat și prețul, și destinația celui mai bun fotbalist roman din 2020. In realitate, propunerea vine de la Krasnodar și rușii platesc 11 milioane de euro cu tot cu bonusurile viitoare.…

- Dennis Man (22 de ani) a intrat intr-o galerie selecta, dupa caștigarea trofeul de cel mai bun fotbalist roman in Ancheta GSP. Anul 2020 poate fi considerat cel mai bun din cariera lui Dennis și deja se gandește la un transfer intr-un campionat puternic al Europei. ...

- La 31 de ani de la Revoluția din 1989, Asociația de revoluționari ,,21 Decemebrie 1989” Cugir organizeaza luni, 21 Decembrie 2020), un eveniment de comemorare dedicat marelui moment care a marcat istoria poporului roman. Manifestarea care va avea loc la troița situata in fața Primariei Cugir (incepand…