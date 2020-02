Stiri pe aceeasi tema

- Serialul de mare succes produs de Netflix, "The Crown", care prezinta viata reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, se va incheia dupa cel de-al cincilea sezon, cu un sezon mai devreme decat era prevazut, a anuntat vineri platforma de streaming, relateaza AFP. Dupa Claire Foy in primele…

- Dupa Claire Foy care a interpretat-o pe suverana in primele doua sezoane, apoi Olivia Colman in urmatoarele doua, actrita britanica Imelda Stauton va fi protagonista celui de-al cincilea sezon. Obisnuita sa interpreteze roluri secundare, in special in saga "Harry Potter" sau "Pride", actrita…

- In cel de-al treilea sezon al serialului original Netflix „The Crown“, serial ce trateaza vietile membrilor familiei regale britanice, producatorii au introdus scene reale dintr-un documentar realizat in 1969 si care a fost trei ani mai tarziu „interzis“ de Regina Elisabeta a II-a.

- Un istoric britanic sustine ca serialul „The Crown”, ajuns la al treilea sezon, transmite un mesaj republican subversiv, potrivit Reuters.Cel de-al treilea sezon al productiei Netflix a fost lansat duminica si se axeaza pe evenimentele in care a fost implicata familia regala britanica de la…

- In noua serie The Crown, Olivia Colman poarta reproduceri dupa cele mai frumoase palarii ale Reginei. Iar palariile regale au fost mereu un subiect controversat de-a lungul anilor. Pe masura ce recenziile pentru cel de-al treilea sezon al The Crown (difuzat de Netflix) incep sa apara, publicul urmarește…

- "Apel catre (unii) romani Ma numesc Valeriu Stancu, sunt nascut in Iasi, pe 27 august 1950, deci merg pe 70 de ani si sunt de patru ani pensionar. Condeiul insa nu m-a scos la pensie, caci, talentat sau nu, fac parte din breasla scriitoriceasca si caut sa o onorez asa cum pot. Dar notatiile de fata…