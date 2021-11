Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Brigitte Bardot, care i-a calificat in 2019 pe locuitorii din Reunion, insula franceza din Oceanul Indian, drept "autohtoni care si-au pastrat genele de salbatici", a fost condamnata joi la 20.000 de euro amenda pentru injurii publice, relateaza AFP. Bruno Jacquelin, atasatul de presa al actritei…

- In seara zilei de joi, 12 august a.c, polițiștii Biroului Rutier Ploiesti l-au condus la sediul subunitații pe un conducator auto, in varsta de 33 de ani, care in timpul unui control in trafic a manifestat un comportament violent si a refuzat sa se legitimeze. Dupa cum se precizeaza intr-un comunicat…

- BOCSA – Politistii bocseni au intrerupt un eveniment organizat in oras cu blocarea unui drum public. Oamenii legii s-au sesizat din oficiu despre faptul ca mai multe persoane au așezat mese și scaune pe carosabil, in cadrul unui botez organizat la locuința uneia dintre acestea, impiedicand astfel circulația…