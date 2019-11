Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol și Smiley traiesc o poveste de dragoste de mai bine de trei ani, insa au preferat sa se iubeasca in secret pana cand artistul a confirmat relația sa cu prezentatoarea de televiziune, pentru Revista Unica. Acum, Gina nu se mai ferește, și a impartașit cu fanii ei cadoul pe care l-a primit…

- Venit de cateva saptamani la Universitatea Craiova, Goran Zakaric s-a pregatit sub comanda lui Victor Piturca, dar nu a putut fi legitimat. Asta pentru ca FIFA nu i-a eliberat cartea verde. Acest lucru s-a rezolvat astazi, fapt dezvaluit de catre presedintele Universitatii Craiova, Sorin Cartu, in cadrul…

- Incidente grave la finalul meciului FCSB si FC Dinamo, disputat pe Arena Nationala. Fanii celor doua echipe s-au batut pe teren si a fost nevoie de interventia jandarmilor pentru evacuarea suporterilor. Dupa incident, sase suporteri au primit interdictie sa mai participe la partide de fotbal pe o perioada…

- Fanii seriei de pelicule despre agentul 007 au publicat in spatiul online imagini video din culisele productiei noului film de actiune. A 25-a parte, care va fi intitulata „No time do die” (Nu este timp de murit), va avea un episod filmat undeva in sudul Italiei. Martori ai unor scene au reusit sa vada…

- Rapid, locul 5 in Liga 2, l-a transferat pe Facundo Piriz, 29 de ani, jucator care a evoluat pana in vara la Montpellier. Jucatorul a semnat pe un an cu giuleștenii. „Sunt foarte fericit sa vin la Rapid și abia aștept sa cunosc fanii rapidiști”, a spus Facundo pentru fcrapid.ro, la prezentarea acestuia. …

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca declarațiile ministrului interimar al Justiției, Ana Birchall, conduc la concluzia ca Romania a primit un TO DO LIST din strainatate. Tariceanu ii cere lui Birchall sa spuna clar daca Romania mai este o națiune suverana sau nu.Citește…

- Presedintele PMP Eugen Tomac a dezvaluit, sambata, la scoala de vara a partidului ca formatiunea sa a primit un e-mail de la PSD de pe adresa de e-mail a lui Liviu Dragnea, in care erau invitati sa semneze pactul anuntat aseara de Viorica Dancila. .

- Șeful Nissan Hiroto Saikawa a admis ca a primit sume prea mari de bani in cadrul schemei de compensații a companiei, dar a respins ideea unei infracțiuni, anunța BBC, potrivit Mediafax. Directorul executiv al producatorului auto japonez este acuzat ca a primit in 2013 sute de mii de dolari drept…