Actrița Elvira Deatcu, confirmată pozitiv cu COVID-19 Elvira Deatcu (48 ani), actrita care interpreteaza personajul „Delia” din serialul Vlad a anuntat ca a fost confirmata pozitiv cu COVID-19 alaturi de toti membrii familiei ei. „Ca sa ramanem in «cordialitate cu adevarul», asa cum frumos a spus-o un minunat preot, as vrea sa aflati de la mine, si nu pe alte cai, ca vineri, ramanand brusc fara gust si miros, am facut testul PCR si ieri seara am aflat ca testul COVID a iesit pozitiv pentru toti patru membri ai familiei mele”, a spus Elvira Deatcu, pentru Pro TV . Indragita actrița se afla momentan in izolare și spune ca starea de sanatate a ei și… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

