Actrița Ecaterina Ladin e gravidă a doua oară Cunoscuta actrița Ecaterina Ladin, pe care o știte toata lumea din serialul de succes de comedie “Las Fierbinți”, unde ii da viața personajului Dalida, secretara simpatica a primarului. Actrița este insarcinata pentru a doua oara și este in culmea bucurieiActrița și soțul ei Laurențiu au aflat recent ca vor mai... The post Actrița Ecaterina Ladin e gravida a doua oara appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

