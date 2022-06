Actriţa din Iaşi Cosmina Stratan, confesiuni după ce a jucat alături de Marion Cotillard Cosmina Stratan: o noua aparitie exceptionala la Festivalul International de Film de la Cannes. Ieseanca a jucat in pelicula franceza „Frere et soeur" („Frate si sora"), a regizorului Arnaud Desplechin, alaturi de Marion Cotillard. In film, aceasta interpreteaza rolul unei refugiate romance in Franta. Actiunea se petrece la Lille, unde ea devine din admiratoarea lui Alice, jucata de Marion Cotillard, cea mai importanta confidenta a sa. Filmul care a consacrat-o Originara din Iasi, ea a studiat jurnalismul si a lucrat la revista „Opinia studenteasca". In 2008, Cosmina Stratan a intrat la Sectia… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajatul de la Citadin care a fost ranit grav in accidentul de saptamana trecuta din Pacurari a fost transferat joi dimineata cu elicopterul la Spitalul Floreasca din Bucuresti. Barbatul in varsta de 43 de ani se afla internat la Terapie Intensiva la Spitalul „Sf. Spiridon" de o saptamana. A trecut…

- NO RA – Femininul norilor, o instalatie performativa inspirata din romanul cu puternice accente biografice „Hipodrom" de Nora Iuga va fi pusa in scena, in premiera, pe data de 24 iunie 2022, incepand cu ora 18.00, la Casa Muzeelor din cadrul Muzeului National al Literaturii Romane din Iasi. Prima reprezentatie…

- Metaforele sale au un iz folcloric. Linia pe care o exploreaza Stefan Mitroi e una deopotriva parabolica, dar si parodica. Stefan Mitroi parodiaza eternitatea. In lumea poeziei si prozei sale eminescianul vers „un vis etern al mortii e viata lumii intregi", se transforma, cateodata, intr-un hohot de…

- O femeie din cartierul Alexandru cel Bun din municipiul Iași, Oana Buzdugan, povestește despre problemele pe care ..-ar avea cu vecinul sau, Vlad Silviu Curca. Barbatul este polițist la Secția II din municipiul Iași și este acuzat ca se crede stapan in blocul sau. Ieșeanca mai adauga și faptul ca polițistul…

- Institutul Hayek Romania și Institutul de Cercetari Economice și Fiscale din Paris organizeaza, la Iași, saptamana aceasta, joi și vineri, Conferințele Hayek Days. Președintele Institutului Hayek Romania, Gabriel Mursa, profesor universitar doctor la Facultatea de Economie și Administrarea Afecerilor…

- Laura-Iuliana Scantei – sau, asa cum se prezinta ea, Iulia Scantei – are sanse mari sa devina al saselea judecator pe care Iasul il va avea la Curtea Constitutionala in cei 30 de ani de cand functioneaza aceasta institutie. Ceilalti au fost Marian Enache (caruia ii va expira mandatul in 2025), Tudorel…

- Biroul Executiv al PNL a decis in ședința de joi, 21 aprilie, in unanimitate, sa il propuna pe Marcel Boloș, actual ministru al Digitalizarii, pentru funcția de ministru al Fondurilor Europene, pe care o ocupa acum din poziția de interimar. In locul sau, pentru portofoliul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii,…

- Isadora, fiica cea mica a actriței Maia Morgenstern, implinește astazi, 21 aprilie, varsta de 19 ani. Actrița i-a transmis mai multe mesaje copilului și a postat fotografii cu aceasta. La varsta de 41 de ani, Maia Morgenstern o aducea pe lume pe Isadora, fiica ei și a doctorului Dumitru Baltațeanu.…