- La fel ca Facebook sau Instagram, Facebook Messenger include o serie numeroasa de funcții a caror utilitate nu este foarte evidenta. In aceasta categorie, intra funcția de arhivare a conversațiilor. Aifi tentat sa crezi ca este destul de similara cu funcția de ștergere, pentru ca mesajele…

- Dupa ce Nicki Minaj a lasat sa se ințeleaga, printr-un mesaj postat pe Twitter, ca are o relație cu Eminem, iata ca a venit și confirmarea celebrului artist. Eminem, cel mai apreciat rapper al tuturor timpurilor, in varsta de 45 de ani, a elucidat misterul relației cu Nicki Minaj, in timpul unui concert…

- In ultima vreme, au tot existat zvonuri conform carora Nicki Minaj ar fi intr-o relație cu Eminem. Insa niciunul dintre artiști nu a confirmat acest lucru… cel puțin pana acum! (Super oferte la accesorii gaming) Nicki Minaj a dat carțile pe fața și a dezvaluit ca este, intr-adevar, implicata intr-o…

- In comuna Jora de Mijloc au fost sarbatorite Ziua Victoriei și Ziua Europei. Prezenta la eveniment, candidatul Partidului Politic "ȘOR" la funcția de primar al Comunei Jora de Mijloc, Marina Tauber, a ținut sa felicite satenii.

- Procurorul statului New York si-a anuntat demisia la numai cateva ore dupa publicarea marturiilro mai multor femei care l-au acuzat de violenta si amenintari. Repingand invinuirile aduse, Eric Schneiderman a declarat...

- Candidatura fostei sale colege din distributia "Sex and the City" Cynthia Nixon la functia de guvernator al statului New York este sprijinita de actrita Sarah Jessica Parker, relateaza Press Association. Sarah Jessica Parker a vorbit pe scurt despre candidatura lui Nixon pe covorul rosu de la premiera…

- Sebastian Dobrincu este un tanar care, la doar 19 ani, a dat deja mana cu Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, si cu Tim Cook, CEO al Apple, si care conduce un business cu vanzari de peste un milion de dolari anual. Pe la 11 ani, dupa ce se intorcea de la scoala, Sebastian se aseza la computer…

- Sarah Jessica Parker si-a declarat sustinerea pentru colega ei din serialul ''Sex And The City'', Cynthia Nixon, care candideaza pentru postul de guvernator al statului New York, informeaza joi Press Association. Activista si actrita, care si-a facut publica intentia de a intra in cursa…