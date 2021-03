Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care s-a urcat pe un stalp de electricitate pentru a face abdomene a provocat in China o enorma pana de curent, lasand in intuneric zeci de mii de case, scrie Shine.ro Scena insolita a avut loc duminica seara in sud-vestul țarii, in Chengdu, o imensa metropola cu 16,5 milioane de locuitori,…

- Un copil s-a nascut in Franta in urma unui transplant de uter de care a beneficiat mama sa, o premiera in aceasta tara, a anuntat miercuri pentru AFP Spitalul Foch din Suresnes, potrivit AGERPRES. Bebelusul, o fetita cu greutatea de 1,845 kg, s-a nascut vineri, 12 februarie. "Mama si…

- Tragedia de la Constanța, in urma careia o femeie a murit cazand de la balconul apartamentului in flacari, are o poveste tulburatoare in spate. Se pare ca intreg incendiul a pornit de la o lumanare pe care femeia o aprinsese in memoria fiului ei, care murise in luna ianuarie. Citește și: VIDEO…

- Aproximativ 1.500 de camioane sunt blocate in comitatul britanic Kent de 48 de ore, formand o coada uriașa, dupa ce Franța a interzis orice intrare dinspre Marea Britanie din cauza noii tulpini de coronavirus descoperita in UK, conform The Guardian. Printre șoferii de TIR-uri care așteapta la granițe…