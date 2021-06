Stiri pe aceeasi tema

- O companie chineza, Broad Group, a reușit sa ridice un bloc de 10 etaje in mai puțin de 29 de ore folosind o metoda de construcție modulara, scrie Global Construction Review. La sfarșit, blocul din orașul Changsha era finisat complet, avand montate instalațiile electrice și sistemele de țevi.Compania,…

- „China va fi, intre 2020 si 2024-2025, o mare importatoare de carne de porc. China, care produce cea mai mare cantitate de carne din lume, circa 50 de milioane de tone, din cauza pestei porcine africane si-a redus productia pana la circa 35 de milioane de tone si va importa 7-8 milioane de tone, iar…

- De la 1 iulie 2021, intra in vigoare noile reglementari privind TVA-ul care se aplica in cazul cumparaturilor online din afara UE. Aceste reglementari vor face ca achizițiile online din China sa devina mai scumpe și, prin urmare, mai puțin profitabile, din cauza faptului ca TVA-ul se va aplica și pentru…

- China a reusit sâmbata sa puna cu succes pe suprafata planetei Marte micul sau robot teleghidat Zhurong, ceea ce constituie o premiera pentru tara asiatica, a indicat televiziunea publica CCTV, noteaza AFP, relateaza Agerpres.Asolizarea pe Planeta Rosie este deosebit de complicata si numeroase…

- In 1971 a avut loc inaugurarea Casei de Cultura a Sindicatelor Pitești, in Piața „Lenin”, dupa ce Hala de carne a fost demolata. O cladire reprezentativa, cu o sala generoasa (804 locuri), unde puteau avea loc spectacole de teatru, de folclor, de opera. De la Nicolae Ceaușescu, la Basescu și Iohanis…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, si-a exprimat miercuri sustinerea pentru acordul asupra investitiilor incheiat la sfarsitul lui 2020 intre Uniunea Europeana si China, in pofida puternicelor tensiuni actuale ce complica ratificarea lui de catre cei 27 de membri ai UE, informeaza AFP,…

- Honda se numara pe lista producatorilor auto care sunt prezenți la Shanghai, in perioada 19-28 aprilie, pentru a-și etala tehnologiile de ultima ora sau noile modele. Constructorul nipon a dezvaluit, in premiera mondiala, conceptul pentru primul sau model electric dedicat pieței din China. Honda…

- Vaccinul companiei americane in domeniul biotehnologiei Moderna are o eficienta de 90% impotriva covid-19 si de pana la 95% impotriva formelor grave ale bolii, anunta firma in urma publicarii rezultatelor unui nou studiu, o eficienta usor mai mica decat 94,1%, cat a raportat in decembrie, in urma…