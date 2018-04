Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Eva Longoria, celebra pentru rolul sau din serialul "Desperate Housewives" ("Neveste disperate"), a primit luni o stea pe celebra Walk of Fame din Hollywood, momentul fiind "o victorie pentru toata comunitatea latino", dupa cum a declarat vedeta, in varsta de 43 de ani, transmite agerpres.ro.

- Ea este gravida despre care toata lumea de la Hollywood vorbeste. Arata superb! Cea mai celebra gravida a momentului! WOW cum poate sa arate la 43 de ani. Vedeta asteapta primul ei copil, dar mai are aproape 2 luni pana va naste. Chiar si asa, actrita a luat proportii rau de tot. Mica de statura, […]…

- Simona Halep, numarul 1 mondial, se va lupta sambata dimineata, in jurul orei 5.30, pentru un loc in finala de la Indian Wells, dar inainte de acest joc, romanca s-a relaxat in compania unei actrițe preferate.

- La 42 de ani ai ei, vedeta serialului Neveste Disperate știe foarte bine ce e și ce nu e benefic pentru ea și copilul pe care-l așteapta. Iar, atunci cand n-are habar, se informeaza și apoi iși stabilește propriile reguli de gravida. Doar cafea decofeinizata Mai toate gravidele au pofte, iar Eva nu…

- Celebra actrita Cameron Diaz, 45 de ani, se retrage din actorie pentru a se dedica mai mult vietii private, alaturi de sotul ei, Benji Madden, 39 de ani. Asta daca prietena ei a spus adevarul. Ultimul film al lui Cameron Diaz a fost "Annie".

- Minnie Mouse, celebrul personaj al companiei Disney, a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles, la ceremonie fiind prezenti presedintele-director general al companiei, Robert Iger, dar si Mickey Mouse, transmite AFP.