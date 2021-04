Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Helen McCrory, cunoscuta pentru rolurile sale din serialul „Peaky Blinders” si trei filme „Harry Potter”, a murit la varsta de 52 de ani. Cel care a facut anunțul trist a fost chiar soțul ei, actorul Damian Lewis.

- Prințul Philip al Marii Britanii a murit, vineri, la venerabila varsta de 99 de ani. Revenim cu detalii! The post BREAKING NEWS: Doliu in Familia Regala britanica! A murit Prințul Philip first appeared on Ziarul National .

- Actorul britanic Paul Ritter , cunoscut din filme precum „Quantum of Solace”, „Harry Potter and the Half-Blood Prince” si, mai recent, interpretarea lui Anatoli Diatlov, inginerul-sef al centralei nucleare de la Cernobil, a murit din cauza unei tumori la creier.

- Cunoscutul cantaret venezuelean Henry Stephen, renumit prin hitul sau "Limon, Limonero" in anii 1960- 1970, a murit luni de COVID-19 la varsta de 79 de ani, au anuntat autoritatile venezuelene, potrivit AFP. "Astazi a plecat dintre noi Henry Stephen, un artist complet. Ne vom aminti intotdeauna de 'Mi…

- Poetul si eseistul polonez Adam Zagajewski a murit la varsta de 75 de ani, informeaza luni dpa. O personalitate a lumii culturale poloneze, Zagajewski a devenit cunoscut la nivel international, printre altele, pentru poemul sau "Incearca sa lauzi lumea mutilata", publicat dupa atacurile…

- Actrita Mira Furlan, cunoscuta in special datorita rolurilor interpretate in serialele ''Lost'' si ''Babylon 5'', a murit la varsta de 65 de ani, informeaza vineri The Independent. Moartea vedetei, care s-a nascut la Zagreb, a fost confirmata pe contul sau…