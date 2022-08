Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Anne Heche este anchetata de politsti dupa accidentul de masina care s-a produs saptamana trecuta in Los Angeles, relateaza tabloidul TMZ, citat de news.ro. Anchetatorii banuiesc ca starul de la Hollywood, care acum este in coma, a condus sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor…

- Actrita Anne Heche se afla la terapie intensiva, dupa ce mașina pe care o conducea vineri s-a izbit de o locuința din Los Angeles și a fost cuprinsa de flacari, informeaza CNN. „Anne este la terapie intensiva. Este norocoasa ca este in viața. Ea are arsuri grave și o așteapta o recuperare lunga”, a…

- Actrita americana Anne Heche nominalizata la Premiile Emmy, cunoscuta pentru rolurile din productiile „Gracie’s Choice” si „Vanished”, ar fi fost spitalizata vineri dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit de o locuinta din Los Angeles care ulterior a luat foc. Departamentul de Pompieri din Los Angeles…

- Anne Heche, 53 de ani, nominalizata la Premiile Emmy, cunoscuta pentru rolurile din productiile „Gracie’s Choice” sau „Vanished” a fost transportata la un spital din Los Angeles, California, de paramedicii Departamentului de Pompieri, in stare critica, scriu TMZ și CNN, preluate de agențiile Agerpres…

- Actrița Anne Heche se afla in stare critica in spital in urma unei coliziuni. Aceasta a intrat cu mașina intr-o casa, impactul soldandu-se cu un incendiu care a afectat atat vehiculul, cat si imobilul lovit. Incidentul a avut loc vineri, 5 august, in zona Mar Vista din Los Angeles, langa casa lui Heche.…

- Actrita Anne Heche a intrat cu masina intr-o casa din cartierul Mar Vista din Los Angeles vineri, impactul soldandu-se cu un incendiu care a afectat atat vehiculul, cat si imobilul lovit, spun oficiali din serviciile locale de urgenta.

