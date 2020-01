Stiri pe aceeasi tema

- Procesul in care fostul producator de film Harvey Weinstein (67 de ani) este acuzat de viol va incepe marti, 7 ianuarie, la New York, scrie Reuters, iar mogulul de la Hollywood, risca pedeapsa cu inchisoare pe viata.

- Harvey Weinstein, producatorul de la Hollywood cazut in dizgratie in urma cu doi ani, va fi supus saptamana aceasta unei operatii la spate, dupa ce in luna august a fost implicat intr-un accident de masina, scrie Variety.