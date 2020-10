Actrița Andreea Perju, aproape goală pe balcon! Trecătorii și-au dat coate căci au văzut totul Actrița și-a ascuns parțile intime doar in fața obiectivului foto, pozand acoperita de un prosop, pe balconul unui hotel montan. Cu siguranța, de la spate, s-a vazut altceva! Pe langa peisajele de munte, turiștii au avut șansa sa admire erotismul frumoasei Andreea Perju, care s-a dezlanțuit pe pervazul terasei camerei sale de hotel, ipostaza curajoasa pusa de actrița pe seama promovarii unei perechi de pantofi roșii. ”Tu cum te trezești dimineața? Eu, uneori, ma trezesc așa. Cu chef de viața, cu recunoștința pentru ce am și cu pasiune pentru pantofi”, și-a justificat exhibițioismul fosta colega… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

