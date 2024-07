Stiri pe aceeasi tema

- IZBANDA… Aplauze la scena deschisa pentru eleva din Husi, Teona Bianca Marta, absolventa de clasa a XII-a care a sustinut ieri admiterea la Facultatea de Medicina din Iasi! Teza Teonei a fost impecabila, iar in momentul in care i-au fost scanate raspunsurile si comisia a constatat ca are in fata pur…

- MUZICA… Negreștenii sunt invitați maine, 20 iulie, la un concert folcloric extraordinar. Invitat special al evenimentului este celebra artista Matilda Pascal Cojocarița, Cetațean de Onoare al orașului Negrești. De asemenea, pe scena vor urca Mariana Carnariu, Lili Ciortan, Andrei Balan, Ansamblul Etnofolcloric…

- Consiliul local al municipiului Bacau a aprobat, miercuri, 29 mai, acordarea Titlului de „Cetațean de Onoare” ziaristului Ștefan Olteanu. Propunerea a fost inițiata de Filiala Bacau a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania (UZPR). „Argumentam aceasta inițiativa – s-a aratat in prin faptul ca…

- RECUNOAȘTERE… Programele social filantropice derulate de Episcopia Hușilor prin Asociația „Filantropia Ortodoxa” Huși au fost prezentate in cadrul Conferinței Internaționale „Sisteme integrate in ingrijirea pe termen indelungat”, desfașurata la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de…

- Iubitorii de animale care au dorit sa iși testeze patrupedul, l-au putut inscrie la numeroase concursuri. Universitatea pentru Științele Vieții (USV) Iași a gandit zece competiții dedicate cainilor, dintre care amintim: Copilul și cainele, Cea mai asemanatoare pereche caine-om, Cel mai mancacios cațel,…

- COMPETIȚIE… Olimpiada Naționala de Matematica a ajuns ieri, 12 mai, la final. 51 de elevi din toata țara au fost premiați la Vaslui de Ministerul Educației pentru rezultatele excepționale obținute. Pe langa diplomele și medaliile acordate de Societatea de Științe Matematice din Romania, copiii au primit…

- In trei comune vecine Iașului vor ajunge pana la sfarșitul verii aproximativ 400.000 de metri cubi de pamant excavat din Moara de Vant. Imensa cantitate de pamant va fi folosita la amenajarea mai multor terenuri pe care vor fi construite obiective de investiții. Unul dintre acestea este și largirea…