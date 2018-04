Cu toate ca pare aproape imposibil de crezut, iata ca actrița de comedie Amy Schumer a vorbit extrem de serios cand a povestit in ce condiții și-a inceput viața sexuala. Vedeta a facut confesiunile in cartea sa autobiografica, The Girl With The Lower Back Tatto. Amy Schumer, in varsta de 36 de ani, susține ca a fost dezvirginata in urma unui viol, in timp ce dormea, iar violatorul a fost intocmai iubitul sau de la vremea aceea. Amy este recunoscuta pentru numerele amuzante de stand-up pe care le susține, insa, acesta nu face parte din niciun spectacol, ci chiar din propria sa viața și este pe…