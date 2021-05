Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Glenn Close, de opt ori nominalizata la premiile Oscar, a vorbit intr-un nou serial produs de Apple TV+, intitulat “The Me You Can’t See”, despre trauma cu care a trait timp de mai multe decenii, dupa ce si-a petrecut copilaria intr-un cult religios, potrivit People. In acel serial…

- Actrita americana Glenn Close, de opt ori nominalizata la premiile Oscar, a vorbit intr-un nou serial produs de Apple TV+, intitulat „The Me You Can’t See”, despre trauma cu care a trait timp de mai multe decenii, dupa ce si-a petrecut copilaria intr-un cult religios, potrivit People.com.

- Actrita americana Glenn Close, de opt ori nominalizata la premiile Oscar, a vorbit intr-un nou serial produs de Apple TV+, intitulat "The Me You Can't See", despre trauma cu care a trait timp de mai multe decenii, dupa ce si-a petrecut copilaria intr-un cult religios, informeaza site-ul revistei…

- Actrita americana Glenn Close, de opt ori nominalizata la premiile Oscar, a vorbit intr-un nou serial produs de Apple TV+, intitulat "The Me You Can't See", despre trauma cu care a trait timp de mai multe decenii, dupa ce si-a petrecut copilaria intr-un cult religios, informeaza site-ul revistei…

- ​Printul Harry s-a mutat în Statele Unite împreuna cu sotia si copilul lor pentru a rupe un "ciclu de suferinta" în familia sa, dupa ce si-a dat seama ca tatal sau, printul Charles, îl trata "asa cum a fost el însusi tratat", a declarat el într-un…

- Un serial documentar produs de printul Harry si Oprah Winfrey va avea premiera in luna mai. Serialul „The Me You Can’t See” va avea loc pe 21 mai, pe Apple TV Plus. Potrivit Variety, Winfrey si Harry vorbesc in serial despre sanatatea mintala si emotiile care apar in anumite situații. In serial vor…