- Actrita americana de comedie Betty White a decedat cu mai putin de trei saptamani inainte sa implineasca 100 de ani, punand capat unei cariere de peste opt decenii, a relatat vineri revista People, citata de Reuters. "Chiar daca se apropia de 100 de ani, credeam ca (Betty) va trai vesnic", a declarat…

- Actrita Betty White a murit vineri, 31 decembrie, la varsta de 99 de ani, in locuinta sa, cu doar doua saptamani inainte sa implineasca 100 de ani, anunta presa internationala. Betty White a jucat in zeci de productii, fiind cunoscuta mai ales pentru rolurile din The Mary Tyler Moore Show si The Golden…

- Cel putin sapte oameni au murit dupa ce o ambarcatiune cu cateva zeci de migranti la bord s-a scufundat la nord-vest de insula Creta, a anuntat vineri paza de coasta greaca, transmit dpa si Reuters, potrivit Agerpres. Alti circa 90 de oameni au reusit sa se refugieze pe niste stanci dupa accidentul…

- Cel puțin 15 oameni au fost uciși, iar 16 au fost raniți in urma unei explozii, sambata, la o sucursala de banca din zona industriala a Karachi, in Pakistan, a anunțat poliția locala, conform Reuters.

- O explozie uriașa a zguduit, joi, capitala Somaliei, Mogadishu. Explozia a fost urmata de focuri de arma. Cel puțin 5 oameni au murit, iar alți 23 au fost raniți in urma deflagrației. Explozia a avut loc in centrul orașului și a fost atat de puternica incat a provocat prabușirea zidurilor școlii și…

- Cel puțin 46 de persoane, majoritatea turiști din Macedonia de Nord, au murit dupa ce un autocar a luat foc pe o autostrada din vestul Bulgariei, anunța autoritațile locale, confrom Reuters. Printre victime se numara și copii, iar șapte supraviețuitori care au avut nevoie de tratament pentru arsuri…

- Cel putin opt persoane au murit si altele au fost ranite intr o busculada produsa vineri seara la festivalul de muzica Astroworld din Houston, statul Texas, Statele Unite ale Americii, au transmis autoritatile americane, relateaza Reuters si AFP.Seful pompierilor din Huston a declarat ca multimea a…