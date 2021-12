Stiri pe aceeasi tema

- Este oficial! Ioana Simion divorțeaza de Ilie Nastase. Soția fostului mare jucator de tenis a depus actele de divorț la Judecatoria Constanța in urma cu doar cateva zile. Cei doi nu și-au rezolvat problemele din casnicie, iar singura soluție pentru ei pare a fi desparțirea.Recent, Ioana Simion posta…

- A trecut o zi de cand Leila George a intentat divorțul de Sean Penn, iar actorul deja a renunțat la verigheta. Paparazzii din strainatate l-au surprins pe celebrul star de la Hollywood fara verigheta cand acesta a ieșit sa ia masa in oraș. In dimineața aceleiași zile, fostul soț al Madonnei inca purta…

- Sean Penn divorțeaza pentru a treia oara, la 61 de ani. Cea care este inca soția lui, Leila George, a depus actele de divorț la doar un an de la casatorie. Fostul soț al Madonnei este mai mare cu 32 de ani decat actrița.

- Anamaria Prodan nu trece printr-o perioada ușoara, mai ales ca zilele trecute, soțul ei a anunțat ca a depus actele de divorț, iar detalii uimitoare din viața lui personala au ieșit la iveala. Cu toate astea, impresara ramane activa in mediul virtual, unde posteaza mesaje pentru urmaritori. Anamaria…

- Dupa trei luni de incertitudini, Laurențiu Reghecampf pare sa fi luat o hotarare in ceea ce privește casnicia cu Anamaria Prodan. Antrenorul Universitații Craiova a recunoscut ca a depus actele de divorț, in contextul in care s-au inmulțit zvonurile ca noua lui iubita l-ar face tata pentru a treia oara,…

- De cateva luni mariajul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf sta sub semnul intrebarii, insa acum lucrurile par sa se confirme. Antrenorul a marturisit ca a depus actele de divorț. Ce avere vor avea de imparțit cei doi, dupa 15 ani de iubire.

- O romanca din Galați este pe cale sa ajunga in topul celor mai bogați romani, alaturi de frații Micula sau Ion Țiriac. Femeia este casatorita cu un american, iar acum urmeaza sa divorțeze. Ar putea pleca cu cateva miliarde de dolari din casnicie. O romanca ar putea deveni miliardara Este vorba despre…