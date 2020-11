Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Vlad Ciobanu s-a stins din viata la varsta de 53 de ani. El era internat la Iasi inca din luna iulie a acestui an. Acesta a fost diagnosticat cu leucemie acuta. O saptamana in urma, actorul s-a infectat cu noul coronavirus, iar starea de sanatate a acestuia s-a agravat considerabil. Vlad Ciobanu…

- Starea actriței Draga Olteanu Matei este in continuare grava, ea fiind internata la Terapie Intensiva, la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași. Medicii care o ingrijesc spun ca pacienta este extrem de fragila și necesita menținerea funcțiilor vitale.

- Draga Olteanu Matei a fost adusa in regim de urgenta la unitatea medicala din Neamt, dupa ce familia a apelat la numarul unic 112, iar dupa o prima evaluare a fost transferata cu ambulanta la Spitalul „Sf. Spiridon" din Iasi, unde a ajuns in stare grava. Prima evaluare a dezvaluit ca actrita suferea…

- Draga Olteanu Matei a ajuns in urma cu o zi in stare grava la Spitalul de Urgența ”Sfantul Spiridon” din Iași, iar vedeta a intrat in coma! Dupa doua ore și-a revenit, insa acum cum se cere in prezent, vedeta a fost testata pentru coronavirus! Care e rezultatul!

- Deși copiii nu fac forme grave ale bolii, unele studiile mai aprofundate au aratat ca pot fi la fel de contagioși ca adulții și, in rare cazuri, pot avea simptome la fel de puternice. Pediatrul Evelina Moraru, șef de secție la Spitalul pentru Copii Sfanta Maria din Iași, a explicat pentru Libertatea…

- AGENT ECONOMIC DIN COMUNA MOTCA Este vorba despre 9 persoane care au teste pozitive. Toate cele 9 persoane au fost izolate institutionalizat sau la domiciliu. S-a efectuat dezinfectia spatiului de lucru. S-a luat decizia carantinarii celor 11 contacti de la locul de munca, in sediul punctului de lucru,…