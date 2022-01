Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii din Romania au facut dreptate: l-au obligat pe Strugurel Matei, singurul roman condamnat pentru zadarnicirea combaterii bolilor, sa achite 300 de lei, in condițiile in care barbatul nu are nici dupa ce bea apa.

- Romanii care locuiesc in cladiri cu risc seismic nu vor putea sa iși vanda locuințele timp de 25 de ani, daca acestea vor fi consolidate cu fonduri de la stat. Anunțul a fost facut de ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila „Nu va mai exista o confinanțare. Practic, programul prevede finanțarea integrala…

- Pentru a doua oara in mai puțin de un an, Ioan Clamparu, mafiotul care a terorizat Spania și a fost condamnat la 30 de ani de temnița, pentru trafic de carne vie, și-a incercat norocul, la tribunal.

- Interlopii care au terorizat mai mulți artiști, printre care și Florin Salam, au primit o veste teribila. Duduienii satui de pușcarie, pe care niște condamnari de 3-4 ani nu ii mai impresioneaza, au fost loviți unde ii doare mai tare: la portofel!

- Polițiștii de la Secția 16 care, potrivit anchetatorilor, acționau ca o grupare de tip mafiot și au rapit, gazat și torturat mai mulți oameni, urinand pe una dintre victime, au primit o lovitura teribila.

- Renumitul medic pediatru, Mihai Craiu, a facut, cu puțin timp in urma, un anunț trist pentru mulți romani. Astfel, specialistul va renunța la Spitalul Virtual de Copii, un proiect de suflet caruia i-a dedicat timp și energie cu scopul de a face mai accesibil accesul la informații noi din domeniul medical,…

- Liderul PSRM, Igor Dodon, a deschis un cont bancar pentru depunerea ajutorului financiar pentru mama cu 5 copii, din Drochia, care a fost condamnata la inchisoare pentru un imprumut, iar președinta țarii, Maia Sandu, a refuzat grațierea acesteia.

- „Pe cine nu lași sa moara, nu te lasa sa traiești” - zice proverbul din strabuni. Iar acest lucru il va simți pe pielea lui fostul șef al torționarului Șeicaru, caruia pușcariașul ii va face un denunț, in incercarea de a-și cumpara libertatea.