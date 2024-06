Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL pentru functia de primar al comunei Tarcau, Manole-Dan Firtala, a castigat alegerile chiar daca se afla in arest preventiv. Potrivit numaratorii paralele efectuate de social-democrati, edilul a obtinut 583 de voturi, in timp ce principalul contracandidat, social-democratul Iulian Gaina,…

- Și-au exploatat fara mila propriii copii, pe care i-au obligat sa stea cu mana intinsa, in frig și in ploaie, pe marginea drumului. Pentru asta s-au ales cu dosar penal penru exploatarea cereșetoriei, iar astazi au fost arestați pentru 30 de zile. Acuzația le este adusa unor parinți din Siriu, care…

- Dennis Man (25 de ani), care i-a lipsit Parmei sambata in victoria (4-0) cu Lecco, nu va rata finalul stagiunii in Serie B. Fabio Pecchia a declarat astazi, la conferința de presa, ca extrema romana s-a recuperat de pe urma unei probleme musculare și va fi inclus in lotul liderului pentru deplasarea…

- Danuț Lupu (57 de ani) a detaliat la „Prietenii lui Ovidiu” cum arata programul unei zile pe care a petrecut-o in spatele gratiilor la Penitenciarul Rahova. Fostul mijlocaș a fost condamnat la șapte luni și zece zile dupa ce-a fost prins ca a condus fara permis. Fostul fotbalist de la Rapid și Dinamo…

- Video | Dumitru Buzatu, prima declarație dupa ce a ieșit din spatele gratiilor: N-am niciun mesaj, deocamdata. Poate mai tarziuDumitru Buzatu, președintele suspendat al Consiliului Județean Vaslui, a facut primele declarații la eliberarea din penitenciar, dupa luni bune petrecute in spatele gratiilor.El…

- Costel Corduneanu și-a pierdut viața in timpul unei operații, la un spital din Targu Mureș. A lasat in urma familia indurerata, printre care și pe soția Grațiela, care și-a strigat durerea pe internet.

- La cateva luni bune de cand Alina a fost ucisa de cea mai buna prietena in Mangalia, Loredana Atanasoaie a fost condamnata la inchisoare. De curand, tanara a aflat cat va sta in spatele gratiilor. In plus, are de platit și daune morale familiei.

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a enumerat cateva persoane despre care considera ca „intr-o tara civilizata ar trebui sa fie azi in puscarie”, si anume fostul arhitect-sef al Bucurestiului Stefan Dumitrascu, care a spus consilierilor generali, atunci cand au fost votate planurile urbanistice zonale de…