Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Verne Troyer, cunoscut gratie rolului din seria de filme “Austin Powers”, a murit, la 49 de ani. Decesul actorului a fost anuntat pe paginile de Facebook si de Instagram ale acestuia.

- Actorul Verne Troyer a murit la varsta de 49 de ani, potrivit contului sau de Facebook. Troyer a devenit celebru pentru rolul Mini Me din comediile Austin Powers. "Este o mare tristețe și incredibil de greu sa...

- Carmen Stanescu a murit la varsta de 92 de ani dupa o lunga și grea lupta cu boala. Actrița s-a stins din viața in propria sa locuința, in timpul somnului. Carmen Stanescu a debutat in anul 1945 cu rolul Ecaterina Ivanovna in piesa “Frații Karamazov”, de-a lungul carierei sale, interpretand peste 30…

- Lorenzo Monet a reușit sa uimeasca publicul cu privirea sa patrunzatoare in rolul copilului Iisus aflat la vasta de 12 ani. A fost ales dintre mii de copii veniți la casting. La 12 ani, Lorenzo era ales sa-l interpreteze pe copilul Iisus din miniseria televizata Iisus din Nazareth, in regia lui Franco…

- Actorul rus Oleg Tabakov, cunoscut pentru rolurile sale din filme-cult ale epocii sovietice, a murit, luni, la varsta de 82 de ani, a anuntat Moscow Art Theatre, unde a fost director artistic, relateaza AFP.

- Actorul de comedie si cantaretul Ken Dodd, decorat cu insemnele Ordinului Imperiului Britanic, a murit, duminica, la varsta de 90 de ani, scrie NEWS.RO.Citeste si: Gabriela Firea, mesaj TRANSANT pentru 'rebeli' dupa congresul PSD: 'Sa treaca peste suparari...' Dodd a fost spitalizat…

- Connie Sawyer, cea mai in varsta actrita din lume inca in activitate, care a jucat in filme alaturi de actori celebri, de la Frank Sinatra la James Franco, a murit la 105 ani, in Los Angeles, informeaza hollywoodreporter.com.

- Celebra actrița a murit la 105 ani, in interiorul reședinței sale din Woodland Hills, luni. Connie Sawyer s-a putut lauda cu una dintre cele mai longevive cariere de la Hollywood, in portofoliul sau aparand zeci de roluri memorabile și producții cinematografice de succes. Connie a jucat alaturi de Frank…