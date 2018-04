Actorul Verne Troyer a murit la 49 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea a reușit sa șocheze pe toata lumea cu ultima sa postare pe Facebook. Vedeta a vorbit despre cazurile unor bebeluși nascuți prematur, care au murit intr-o unitate sanitara de la noi.

- Cinci cetateni romani au murit, iar alti trei au fost raniti in Olanda, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a lovit frontal cu un camion, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de presa olandeza. Microbuzul in care se aflau romanii s-a lovit frontal luni cu un camion, pe Drumul…

- Este doliu in lumea muzicii populare din Romania. O indragita cantareața a murit din cauza unei GRIPE NETRATATE. Colegii de scena sunt in stare de ȘOC Este doliu in lumea muzicii populare din Romania. O indragita cantareața a murit din cauza unei gripe care nu ar fi fost tratata corect. Cristina Fulgușin…

- Rodica Bucur, avocatul Israelei Vodovoz, a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca Israela Vodovoz a murit, vineri, la varsta de 70 de ani. De altfel, pe pagina de Facebook a acesteia au aparut mai multe mesaje de condoleante. Israela Vodovoz suferea de astm, dupa cum a anuntat singura pe retelele…

- Recent, au aparut informatii despre tanara care a fost ucisa de avalanșa ce a avut loc sambata, scrie spynews.ro. Ea se numea Claudia Malcea si era din Tulcea. Aceasta a absolvit Academiei de Studii Economice din București. Citeste si O avalansa a surprins un grup de turisti in Muntii Vrancei.…

- Artista de muzica populara Claudia Zamfir, sarcina cu probleme. Una dintre fetițe a murit la naștere, cealalta a fost declarata nevazatoare. Cantareața a vorbit pentru prima oara despre drama traita in urma cu cațiva ani. In urma cu 11 ani, Claudia Zamfir a ramas insarcinata cu gemeni, dar sarcina nu…

- Recent, pe retelele de socializare circula vestea ca Irina Loghin s-ar fi stins din viata. Un site de la noi a raspandit vestea ca artista de muzica populara ar fi trecut in nefiinta, in timp ce se afla intr-un turneu in Statele Unite. Pentru ca aceasta informatie sa aiba un impact si mai mare, portalul…

- Bogdan Gavrila, secretarul general al Clubului Romania, a incetat din viata la 34 de ani. Anuntul a fost postat pe Facebook de Adriana Saftoiu.Bogdan Gavrila a murit A fost sufletul Club Romania E atat de nedrept incat sper ca Dumnezeu sa imi auda strigatul Un om tanar, 34 de ani, educat, cu un bun…