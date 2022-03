Stiri pe aceeasi tema

Primarul din Irpin, Aleksandr Markusin, a anuntat ca nu mai permite accesul presei in oras, din motive de siguranta.

Peste 100 de refugiati sunt cazati in judetul Braila, potrivit informatiilor furnizate marti de Prefectura, care a facut precizarea ca niciun cetatean ucrainean din cei care au ajuns pe teritoriul judetului nu a solicitat azil.

Orașul-port asediat Mariupol, din sud-estul Ucrainei, sufera in prezent de lipsa de apa, hrana și energie, a anunțat președintele Zelenski intr-un nou mesaj video transmis marți, 8 martie.

Shell și-a aparat decizia de a achiziționa țiței rusesc, in ciuda invaziei și bombardarii Ucrainei, relateaza BBC. Gigantul petrolier a afirmat intr-o declarație ca decizia de a cumpara combustibilul la un preț redus a fost "dificila".

Actorul ucrainean Pasha Lee a fost ucis in timpul luptei din regiunea Kiev. Pavlo Lee, care s-a alaturat unitații de Aparare Teritoriala, a fost ucis in apropierea orașului Irpin, langa Kiev, a anunțat jurnalistul Yaroslav Kuts pe Facebook.

Un tanar biatlonist ucrainean a murit in lupta dupa invadarea tarii sale de catre Rusia, informeaza marca.com, citat de news.ro.

Crește bilanțul victimelor in Ucraina, in urma atacurilor lansate de Rusia. Potrivit presei ucrainene, un copil a murit dupa ce o racheta a lovit o casa in orașul Chihuiiv, in apropiere de Harkov, in estul Ucrainei.

Un copil de opt ani a murit si alti cinci copii, cu varste cuprinse intre 5 si 13 ani, au fost raniti, dupa ce un autoturism s-a rasturnat, duminica, intr-un sens giratoriu de pe DN 79, in judetul Arad.