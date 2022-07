Actorul Tony Sirico, in varsta de 79 de ani, cunoscut pentru rolul formidabil din serialul „Clanul Soprano”, a murit. Familia a fost cea care a anunțat trecerea in neființa și a solicitat ca intimitatea sa ii fie respectata in aceste momente dificile. Actorul Tony Sirico a jucat in toate cele șase sezoane ale serialului „Clanul […] Articolul Actorul Tony Sirico a murit la 79 de ani! A jucat magistral in „Clanul Soprano” apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .