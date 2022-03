Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol și Smiley traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar din rodul lor a rezultat micuța Josephine, cea care le aduce zilnic zambetul e buze. Ei bine insa, intrebarea care starnește mii de spelculații este daca vor cei doi un al doilea copil, dar și daca au de gand sa se casatoreasc. Declarațiile…

- Un barbat a intrat cu masina, in timpul noptii, in resedinta cantaretei Taylor Swift si a incercat sa intre cu forta in cladire. El a fost arestat de politia din New York vineri, scrie Agerpres.

- Cuplurile din municipiul Targu Jiu care implinesc 50 de ani de casatorie in cursul anului 2022, sau au implinit in anii precedenți, dar nu au participat la evenimentul organizat de municipalitate pentru a sarbatori Nunta de Aur, pot depune cereri in acest sens, la registratura instituției. Doritorii…

- Simon Cowell s-a logodit cu iubita lui Lauren Silverman, dupa 13 ani de relație. Consacratul jurat al show-urilor ”X Factor” și ”Americanii au talent” și-a cerut partenera in casatorie in Ajunul Craciunului, in Barbados.

- Josh Duhamel și iubita lui, Audra Mari, s-au logodit. Actorul a facut anunțul de ziua de naștere a celei care ii este acum logodnica. Printre cei care au felicitat viitorii miri s-a numarat și fosta soție a lui Duhamel, cantareața Fergie.

- Simona Halep se afla tot mai aproape de debutul în sezonul 2022, fosta lidera a ierarhiei mondiale urmând sa participe la Melbourne Summer Set 1 (4-9 ianuarie). Într-un interviu pentru WTA Insider, sportiva a atins mai multe subiecte importante de discuție.Halep spune ca de-abia…

- Elena Livadaru, iubita celebrului fotbalist a avut parte de cea mai romantica cerere in casatorie. Fostul jucator de la Viitorul i-a pregatit o surpriza de proporții, dar și un inel superb. Alex Mațan are o relație de luni bune cu Elena, o tanara superba care i-a furat inima.