Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Timothy Hutton, premiat cu Oscar pentru rolul din „Ordinary People“, este acuzat ca a violat o adolescenta in 1983. El sustine ca femeia care il invinuieste a incercat sa il santajeze timp de doi ani si jumatate si a anuntat ca a depus o plangere penala pe numele ei.

- Actorul Timothy Hutton, premiat cu Oscar pentru rolul din „Ordinary People”, este acuzat ca a violat o adolescenta in 1983. El sustine ca femeia care il invinuieste a incercat sa il santajeze timp de doi ani si jumatate si a anuntat ca a depus o plangere penala pe numele ei.

- Schimbari in box-office-ul american weekendul trecut. ”Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn” a obtinut incasari de 33,3 milioane de dolari de vineri pana duminica in cinematografele din Statele Unite si Canada, un debut care, in clasamentul incasarilor filmelor cu supereroi,…

- „Bad Boys for Life" este si cea mai profitabila dintre cele trei productii, cu incasari totale de peste 291 de milioane de dolari, la nivel global, pana in prezent. Drama de razboi „1917", regizata de Sam Mendes, s-a mentinut pe locul secund, dupa ce, in al saselea weekend de la debut, a inregistrat…

- ''Bad Boys'', avandu-i ca protagonisti pe Will Smith si Martin Lawrence, si un nou film cu doctorul Dolittle se afla in fruntea box-office-ului nord-american dupa acest weekend, conform estimarilor publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations. La lansarea…

- Sotia printului Harry, Meghan Markle, a vizitat marti sediul unei organizatii caritabile din Vancouver, aceasta fiind prima sa iesire in public dupa ce cuplul a anuntat ca va renunta la obligatiile protocolare si isi va petrece timpul intre Regatul Unit si Canada, relateaza AFP. ''Uitati-va…

- Cea de-a 31-a ediție a Festivalului International de Film din Palm Springs, California, a debutat joi cu o gala de premiere și va prezenta, pana pe 12 ianuarie, 188 de lungmetraje din 81 de țari, printre care și "La Gomera", al cincilea lungmetraj al regizorului Corneliu Porumboiu, anunța MEDIAFAX.La…

- Femeie acuzata de tentativa de crima in Statele Unite, dupa ce a incercat sa loveasca cu masina o adolescenta “pentru ca parea mexicana”, conform BBC .Ea a declarat poliției din statul Iowa ca a încercat sa loveasca adolescenta deliberat, deoarece avea trasaturi mexicane. Victima,…