Stiri pe aceeasi tema

- Actorul si comediantul american TJ Miller este acuzat ca a raportat in mod intentionat o alerta falsa cu bomba.Actorul american TJ Miller a sunat la numarul de urgenta 911 pentru a raporta o femeie care ar avea "o bomba in poseta".

- Actorul si comediantul american TJ Miller este acuzat ca a raportat in mod intentionat o alerta falsa cu bomba. TJ Miller a sunat la numarul de urgenta 911 pentru a raporta o femeie care ar avea „o bomba...

- O alerta de securitate implicand luni un camion alb ce a fost oprit langa Palatul Buckingham din Londra al reginei Elisabeta si arestarea unui barbat a fost ridicata dupa ce politia a considerat ca vehiculul nu era suspect, potrivit Politiei Metropolitate a capitalei britanice, citata de Reuters. …

- Femeia identificata de politistii americani ca fiind persoana care a impuscat trei oameni la sediul companiei YouTube din California era o vloggerita vegana si acuzase YouTube de discriminare, relateaza miercuri agentia Reuters. Potrivit politiei, autoarea atacului de marti din Silicon…

- Angajatii parcului de troleibuze nr. 1 din capitala au fost evacuati luni, 5 martie, dupa ce un barbat necunoscut a sunat la 902 si a spus ca a plasat un obiect explozibil pe teritoriul parcului de pe strada Dosoftei, 146.

- Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord, si tatal lui, fostul lider nord-coreean Kim Jong-Il, au folosit pasapoarte braziliene obtinute fraudulos în anii 1990 pentru a solicita vize de calatorie în state occidentale, afirma oficiali din cadrul serviciilor de

- UPDATE Amenintarea cu bomba de la Curtea de Apel Bucuresti s-a dovedit a fi falsa, controlul efectuat de pirothnisti incheindu-se fara ca apelul la numarul unic de urgenta 112 sa se confirme, potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, au fost luate…

- Curtea de Apel București, evacuata in urma unei alerte cu bomba. Toate persoanele aflate in cladire sunt evacuate, in urma unei amenințari cu bomba facuta la numarul 112. UPDATE ora 14.10: Alerta cu bomba de la Curtea de Apel București a fost falsa. Autoritațile incearca acum sa dea de urma persoanei…