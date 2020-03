Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Ștefan Sileanu a murit azi. Cunoscut publicului larg in special prin rolul „Vlad Țepeș”, Ștefan Sileanu avea 80 de ani.Actorul de la Teatrul Nottara va fi incinerat luni. „A fost dorința tatalui meu sa fie incinerat”, a spus Ana Sileanu, fiica lui, pentru Adevarul.Ștefan Sileanu s-a nascut pe…

- O companie din Romania, SC AbbVie, a donat spitalelor din Romania care trateaza pacienți infectați cu coronavirus un medicament folosit pentru bolnavii de SIDA. Este vorba despre medicamentul Kaletra care, pe de alta parte, a fost INTERZIS de autoritațile din Italia și scos de la vanzare. Entitatea…

- Trupa romaneasca Bosquito și-a anulat concertele pe carele avea in urmatoarea perioada in cadrul turneului aniversar in mai multe oraședin țara.Masura a fost luata de membrii trupei din cauza epidemiei de coronavirus.„Urmatoarele concerte Bosquito se vor reprograma pentru perioada de dupa depașirea…

- Alerta nationala din cauza gripei! Cum ne dam seama daca avem boala si ce tratament e eficient. Se inmultesc ingrijorator cazurile de gripa. In ultimele zile au fost diagnosticate sute de persoane. Aproape 700 de oameni din Bucuresti, Constanta, Ploiesti, precum si din alte centre urbane au contractat…

- Dr. Quinn a fost un serial de succes, difuzat in Romania in anii ’90, personajul principal fiind interpretat de actrita Jane Seymour. In film, dr. Quinn renunța la luxul din Boston, dupa ce termina medicina la Institutul Medical pentru Femei din Pennsylvania, pentru a-și practica meseria intr-un orașel…

- Miercuri, de la ora 15.00, sala sporturilor “Victoria” din Arad va fi gazda partidei dintre Crisul Chisineu Cris si CS Minaur Baia Mare, joc din faza 16-imilor Cupei Romaniei la handbal feminin. Arbitri partidei sunt din Targu Mures, Adrian Nacu si Adrian Rucoi, in timp ce observatorul delegat de FRH…

- Ample percheziții in țara, la persoane banuite de infracțiuni de fals și de serviciu/ In Teleorman, oamenii legii descind la primariile Cosmești, Beuca, Lisa și Purani in Eveniment / on 08/01/2020 at 09:42 / Polițiștii de investigare a criminalitații economice, sub coordonarea Direcției de Investigare…