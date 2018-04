Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul japonez Isao Takahata, cofondator al studioului de animatie Ghibli si celebru pentru filmul "Hotaru no haka/ Grave of the Fireflies" (1988), a murit joi, la varsta de 82 de ani, din cauza unui cancer pulmonar, intr-un spital din Tokyo,...

- Cinci romani au murit intr-o explozie care a avut loc joi, intr-o uzina din Cehia. Din primele informatii, acestia lucrau intr-un depozit unde o cisterna cu combustibil ar fi sarit in aer. Iata și ce transmite Ministerul Afacerilor Externe: ”In continuarea informațiilor cu privire la explozia produsa…

- Inca doua dintre victimele exploziei produse la uzina chimica din Cehia au fost identificate ca fiind cetateni romani, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe. "Potrivit informatiilor obtinute de Ambasada Ro...

- Inca doua dintre victimele exploziei produse la uzina chimica din Cehia au fost identificate ca fiind cetateni romani, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe. "Potrivit informatiilor obtinute de Ambasada Romaniei la Praga, inca doua dintre victimele exploziei au fost identificate ca fiind cetateni…

- Sase persoane au fost ucise intr-o explozie la o uzina chimica din Cehia, joi, scrie BBC. Explozia a avut loc la o unitate Unipetrol din orasul Kralupy nad Vltavou, la nord de capitala. “Am primit...

- Numarul victimelor cauzate de ger continua sa creasca in Europa. Peste 60 de oameni au murit de cand valul de frig siberian face ravagii pe batranul continent.Majoritatea victimelor provin din Polonia, Slovacia, Cehia si Lituania.

- Parlamentarul comunist Zdenek Ondracek va conduce Comisia parlamentara insarcinata cu controlul GIBS, serviciul de inspectie a fortelor politiei, in pofida puternicei indignari venite din partea deputatilor de dreapta, minoritari in cadrul camerei inferioare a parlamentului. El a obtinut…

- Este vorba despre un transplant pulmonar, care nu a venit, iar pacientul care avea, totusi, un licar de speranta, a murit. "Ionut a asteptat un transplant pulmonar. Nu il mai asteapta... Ionut a murit. A fost unul dintre cei 4 romani care au pierdut lupta anul trecut, nemaiavand sansa de…