- De la inceputul invaziei conduse de Rusia in Ucraina, la Kiev s-au nascut 390 de bebeluși, a spus primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko, potrivit Unian."Spitalele orașului sunt dotate cu tot ce este necesar. Ei lucreaza. Medicii sunt in alerta.

- De cand trupele rusești au invadat Ucraina, președintele Volodimir Zalenski a ținut mai multe discursuri referitoare la situația din țara pe care o conduce. Unul dintre discursurile liderului ucrainean a facut-o pe o traducatoare sa izbucneasca in lacrimi.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acordat un interviu pentru CNN direct dintr-un buncar. Zelenski nu se arata prea increzator in negocierile cu Rusia și arata ca Ucraina este simbolul intregii lumi in lupta pentru libertate și democrație. https://www.facebook.com/zelenskiy.official „Ei au…

- Conflictul armat din Ucraina a intrat in a șasea zi. Noaptea trecuta, peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși dupa ce artileria rusa a lovit o baza militara din Ohtirka, din regiunea Sumi. Au murit și civili ieri, in Harkov, unde mai multe rachete au lovit zone rezidențiale, caz in care președintele…

- "Franta va continua sa indeplineasca rolul de a-si reasigura aliatii NATO prin trimiterea unui nou contingent in Estonia ca parte a prezentei avansate consolidate, anticipand participarea sa la controlul aerian baltic incepand cu luna martie si, de asemenea, prin accelerarea desfasurarii sale in Romania",…

- Ministrul de Externe al Ucrainei a transmis un mesaj catre ucrainenii din toata lumea, pe care i-a asigurat ca, in ciuda atacului lui Putin, Ucraina lupta și se va apara. „Pentru ucrainenii de pe tot globul: Putin a atacat, dar nimeni nu fuge. Armata, diplomați, toata lumea lucreaza. Ucraina lupta.…

- SUA continua sa afirme ca o invazie a Rusiei in Ucraina ar putea interveni in curand. Din cauza unei accelerari „dramatice” a desfașurarii forțelor ruse, Washingtonul și-a mutat ambasada de la Kiev la Liov, in vestul Ucrainei. Zelenski NATO viseaza „Indemnam cu tarie pe toți cetațenii americani care…

- Alex Greceniuc a fost recent numit membru al consiliului de tineret din cadrul administrației prezidențiale kievene. El spune ca situația e „dinamica și intensa”, dar spera ca miza lui Putin n-ar fi invazia, ci o presiune pe liderii europeni Nascut in Maramureș, Alex Greceniuc este președintele Congresului…