Stiri pe aceeasi tema

- Actorul si regizorul american Sean Penn se afla pe teritoriul Ucrainei si filmeaza un documentar despre invadarea de catre Rusia a acestei țari, a confirmat Vice Studios pentru Variety, citat de News.ro . Actorul premiat cu Oscar a aparut la un briefing de presa, joi, in capitala Kiev, unde i-a ascultat…

- Ziua de sambata a fost dominata de Conferința de la Munchen, unde liderii țarilor occidentale au anunțat ca Rusia este pe punctul de a invada Ucraina. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat, sambata, la Vilnius (Lituania) ca este evident ca Rusia a luat o decizie și ca se așeaza catre…

- UPDATE 14:03 Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat sambata inceperea unor exercitii nucleare strategice, a comunicat Kremlinul, conform agentiei RIA Novosti, preluate de Reuters. Purtatorul de cuvant al presedintiei a confirmat ca manevrele respective au inceput. Presedintele belarus Aleksandr…

- O discuție telefonica între premierul Marii Britanii Boris Johnson și președintele Rusiei Vladimir Putin a fost amânata pentru miercuri dupa-amiaza, dupa ce fusese programata inițial luni. Apelul telefonic a fost anulat de Boris Johnson care a fost nevoit sa raspunda la întrebarile…

- Reamintim ca Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata in 2014 de Rusia, iar in Donbas, in estul Ucrainei, s-a declansat din acelasi an un razboi cu separatistii prorusi care sunt sustinuti militar si financiar de Kremlin.In contextul in care intre occidentali si Moscova continua negocieri intense…

- Cu cateva ore inaintea acestei reuniuni, Casa Alba a ridicat tonul si a amenintat cu un ”raspuns dur” daca trupele ruse intra in Ucraina. ”Daca forte militare ruse trec frontera in Ucraina, asta va fi o noua invazie”, care va antrena ”un raspuns rapid, dur si unit al Stateor Unite si aliatilor nostri”,…

- Lungmetrajul Spider-Man: No Way Home, a dominat box-office-ul nord-american de Craciun si a devenit, in cel de-al doilea weekend al sau de proiectie, primul film din era COVID-19 care a depasit pragul incasarilor de 1 miliard de dolari la nivel global, a anuntat duminica Exhibitor Relations, o companie…

- B1 TV va difuza duminica, de la ora 15.30, documentarul „Ucraina si Rusia, razboi in Europa”, in premiera in Romania In contextul escaladarii conflictului ce se desfașoara la doar cateva sute de kilometri de granița Romaniei, B1 TV va difuza in aceasta duminica, de la ora 15:30, documentarul UCRAINA…