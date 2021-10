Stiri pe aceeasi tema

- Un italian a depus plangere impotriva romancei cu care a avut o relație. Acesta l-a amenințat ca ii va arunca in aer mașina și casa.Romanca, acuzata in Italia de violența domesticaCarabinierii din Roccasecca o cerceteaza pe romanca in stare de libertate. Femeia, care locuiește la Roma, este acuzata…

- Premierul interimar Florin Citu este invitat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, la ''Ora prim-ministrului'', pentru a prezenta un raport privind campania de vaccinare impotriva COVID-19. Sedinta incepe la ora 16,00 si are loc la solicitarea grupului parlamentar al USR. Tema dezbaterii este:…

- Procurorul general al Italiei a anunțat luni ca îl va investiga pe Luca Morisi pentru posesie și vânzare de „droguri lichide” dupa ce acesta și-a dat demisia din poziția de strateg pentru social media al lui Matteo Salvini, relateaza Euractiv.Vestea a declanșat ample…

- Actorul Richard Gere a fost de acord sa depuna marturie in procesul fostului ministru de interne italian Matteo Salvini, care este judecat pentru ca in 2019 a ținut blocați aproape 150 de migranți in Marea Mediterana, timp de 19 zile, la bordul navei spaniole Open Arms, a informat luni publicația The…

- Actorul Richard Gere va depune marturie in procesul fostului ministru de interne italian Matteo Salvini pentru ca in 2019 a blocat in Mediterana, timp de peste 20 de zile, circa 150 de migranti la bordul navei spaniole Open Arms, a dezvaluit liderul extremei drepte italiene, informeaza EFE. ''Am…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, ca a trimis demisiile miniștrilor USR PLUS și propunerile la Cotroceni. „Am trimis acele decizii astazi (joi- n.r.) la președinte pentru ca am vrut sa-i scot eu din ridicol pe colegii de la USR, sa nu aiba moțiune depusa impotriva propriilor oameni. Nu se…

- Sustinerea exprimata de premierul italian Mario Draghi pentru vaccinarea obligatorie impotriva noului tip de coronavirus a starnit o adevarata furtuna printre parlamentarii din peninsula, informeaza vineri dpa. Lidera partidului nationalist de dreapta Fratelli d'Italia (Fratii Italiei), Giorgia…

- O persoana a fost atacata in casa de trei barbați inarmați cu cuțite drept razbunare pentru ca nu a vrut sa depuna marturie mincinoasa intr-o ancheta intr-un dosar de tentativa de omor. Anterior, victima a fost intimidata, iar mașina i-a fost avariata. Potrivit anchetatorilor, marți, Direcția…