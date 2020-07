Actorul principal din serialul „Breaking Bad” a fost diagnosticat cu noul coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Bryan Cranston, cunoscut pentru rolurile din „Trumbo”, „Argo” si „Breaking Bad”, a dezvaluit ca a fost infectat cu noul coronavirus, iar dupa ce s-a recuperat complet vrea sa doneze plasma, potrivit news.ro.Cranston a scris joi, pe Instagram, ca „in urma cu putin timp” a fost…

- Studiul care rastoarna tot. Unde și cum ne putem imbolnavi cel mai ușor de coronavirus. Detalii de ultima ora Studiul, dat publicitații de Centrul pentru Controlul și Prevenirea…

- Al doilea val de coronavirus ar putea aduce noi mauri drastice de protecție. Șefa comisiei COVID-19 a explicat, pas cu pas, ce reguli simple ar trebui sa respecte romanii, pentru a evita o noua carantinare a populației.

- Inca un procuror de la Procuratura Generala a fost diagnosticat in aceasta seara cu Covid – 19. Acesta se simt bine și urmeaza tratament la domiciliu. „Starea procurorului este buna, ele fiind in izolare la domiciliu, sub supravegherea medicilor. Urmeaza sa se stabileasca cu cine acesta a intrat in…

- Campionul mondial din UFC, rusul Khabib Nurmagomedov, 31 de ani, este devastat, dupa ce tatal sau este internat in stare grava, iar 20 dintre rudele sale au fost afectate de coronavirus, noteaza cotidianul american USA Today. Abdulmanap, tatal și, totodata, antrenorul lui Khabib, a fost transportat…

- Vindecarile in randul persoanelor varstnice sunt din ce in ce mai numeroase. Multi dintre paciensii aflati in categoria de risc, avand varste inaintate sau boli asociate, au reusit sa iasa invingatori in lupta cu COVID-19. Maria Branyas, o femeie in varsta de 113 ani, despre care se crede…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca spera ca de saptamana viitoare sa putem observa o scadere a numarului de cazuri de coronavirus, dupa ce de doua saptamani ne aflam pe un platou. El a spus ca existenta unui al doilea val de Covid-19 tine foarte mult si de cum se comporta oamenii si…