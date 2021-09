Actorul Michael Constantine, cunoscut din filmul ''My Big Fat Greek Wedding'', a murit la 94 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Moartea lui Cosmin, tanarul care a decedat intr-un accident de motocicleta la Iași, putea fi evitata foarte ușor. Ca mulți alți tineri, acesta a ales sa porneasca la drum fara sa poarte casca de protecție, accesoriul care i-ar fi salvat viața.

- O tânara în vârsta de 29 de ani, designer de palarii stabilit la Cluj, Brigitta Dachmann, a intrat în moarte cerebrala din senin, scrie doctorulzilei.ro. Totul s-a întâmplat joi, 19 august, la secția de ATI a Spitalului…

- Cinci adolescenți și-au pierdut viața, inecați in Siret, dupa ce ieșisera la scaldat, pe fondul temperaturilor extrem de ridicate. Dupa mai multe ore de cautari pe raza comunei Filipești din județul Bacau, pompierii au gasit trupurile fara viața pe malul raului.

- Joey Jordison, fostul baterist al trupei americane de heavy metal Slipknot, a murit la vârsta de 46 de ani, anunța BBC.Anunțul a fost facut de familia acestuia într-un comunicat de presa în care afirma ca Jordison s-a stins liniștit în timpul somnului.Membrii…

- Vestea ca Luminița Gheorghiu s-a stins din viața a fost resimțita ca un real șoc in randul fanilor și apropiaților ei. Deși mulți o cunoșteau prin prisma carierei sale de succes, puțini știu faptul ca regretata actrița ascundea o drama sfașietoare. Fiica de numai 6 anișori s-a stins din viața in timp…

- Luminita Gheorghiu a murit duminica la varsta de 71 de ani, au confirmat pentru Adevarul surse apropiate familiei. Actrita, care a jucat roluri precum cel al „Catrinei“ din filmul „Morometii“, asistenta din „Moartea domnului Lazarescu“ al lui Cristi Puiu si a castigat Ursul de Aur cu filmul „Pozitia…

- Patru parasutisti si-au pierdut viata si alti patru au fost grav raniti sambata in urma prabusirii unui avion bimotor de tipul L-410 in regiunea rusa Kemerovo, sud-vestul Siberiei, a declarat serviciul medical local de urgenta, citat de Reuters. In acelasi timp, agentia de presa oficiala rusa TASS…

- Actorul Ned Beatty s-a stins din viața la varsta de 83 de ani. Acesta este cunoscut pentru rolurile din filme precum „Deliverance”, „Network” și „Superman”. Nominalizat la Oscar, actorul Ned Beatty a murit din cauze naturale, in casa sa din Los Angeles. „Ned a murit din cauze naturale duminica dimineața,…