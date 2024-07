Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un discurs scurt, dar ferm, dupa cum l-a apreciat The New York Times, președintele american Joe Biden a insistat, vineri, ca ramane in cursa pentru realegerea sa la Casa Alba. El a respins din nou presiunile care se fac asupra sa de a se retrage din cursa, mai ales dupa dezbaterea pe care a avut-o…

- Donald Trump il devanseaza considerabil pe Joe Biden in cursa pentru Casa Alba, potrivit unui sondaj de opinie realizat de New York Times dupa dezbaterea dintre cei doi contracandidati si publicat miercuri, relateaza AFP. Acest sondaj de opinie il plaseaza acum pe fostul presedinte republican cu sase…

- Consiliul editorial al prestigiosului cotidian american The New York Times i-a cerut vineri presedintelui Joe Biden sa se retraga din cursa electorala pentru Casa Alba, dupa dezbaterea dezastruoasa cu Donald Trump din ziua precedenta.

- Fostul presedinte american Donald Trump, candidat pentru un nou mandat la Casa Alba, a declarat ca Ucraina nu va caștiga razboiul declansat de Rusia.LIVE TEXT | Batalia pentru Casa Alba: Joe Biden și Donald Trump, fața in fața, in prima dezbatere electorala, inainte de alegerile din 5 noiembrieTrump…

- Intr-un apel recent cu președintele american Joe Biden, liderul francez Emmanuel Macron a propus ca Occidentul sa trimita trupe in Ucraina care sa instruiasca forțele Kievului – Biden nu s-a aratat incantat de aceasta idee. Acum, cei doi lideri se vor intalni in Franța, iar posibila revenire a lui Donald…

- Fosta candidata republicana la Casa Alba, Nikki Haley, care l-a criticat aspru pe Donald Trump in trecut, a anuntat miercuri ca va vota pentru el la alegerile prezidentiale din noiembrie, scrie AFP, citat de AGERPRES.

- Joe Biden și Donald Trump au confirmat participarea la doua dezbateri prezidențiale televizate, care vor avea loc in lunile iunie și septembrie, oferind o platforma pentru confruntari politice de prim rang ce ar putea influența semnificativ cursa pentru Casa Alba.

- Candidatul independent la presedintia SUA Robert F. Kennedy Jr. a avut un parazit in creier in urma cu mai mult de un deceniu, dar s-a recuperat complet, a declarat campania sa, dupa ce New York Times a relatat despre aceasta afectiune, potrivit news.ro.In urma cu 12 ani, Kennedy a declarat ca un medic…