- Marți, 16 martie 2021, Octav Bjoza a fost demis din funcția de subsecretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989. Reamintim faptul ca Octav Bjoza (83 de ani) a fost numit in 2014 de catre fostul…

- Sondajul realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS in luna februarie 2021 arata ca politicienii din Romania, fara exceptie, sunt intr-un mare deficit de incredere. Chiar si cei care se bucura de cea mai mare incredere in randul populatiei au un nivel de neincredere dublu. Potrivit…

- Premierul Florin Citu s-a intalnit, miercuri, cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, pe agenda discutiilor fiind, printre altele, modul cum Romania poate ajuta Moldova sa aiba acces mai rapid la vaccinul anti-COVID. Florin Cițu a scris intr-o postare pe Facebook ca intalnirea a fost “excelenta”,…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a vaccinat vineri, 15 ianuarie, public, pentru a marca incaputul celei de a doua etape de vaccinare. Dupa difuzarea imaginilor cu acesta, internautii s-au amuzat pe seama conditii fizice de invidiat a presedintelui. Minciuna Guvernului Citu va fi demascata. Un senator…

- Jurnalistul Ion Cristoiu analizeaza conferința de presa susținuta ieri de președintele Klaus Iohannis. Cristoiu spune ca președintele se imbata cu apa rece, ca sa nege realitatea legata de campania de vaccinare care merge prost și legata de declinul PNL. Citește și: Numita de unii o BANALA…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca seful statului, Klaus Iohannis, trebuie sa ceara ''imperativ'' Guvernului, la intalnirea de la Palatul Cotroceni, sa nu vanda ''pe nimic'' companiile romanesti. "Iohannis trebuie sa faca un singur lucru…

- Președintele romaniei, Klaus Iohannis, aflat intr-o vizita in R. Moldova a anunțat un nou pachet de sprijin din partea romaniei pentru cetațenii Republicii Moldova. Anunțul a fost facut in cadrul unei conferințe de presa, transmite Știri.md. Prin acest pachet de sprijin, Romania are in vedere urmatoarele:…